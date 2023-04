Nippel-Alarm: Hier zeigt Kim Kardashian (fast) alles

Dieses Kleid zeigt mehr als es verhüllt: Kim Kardashian zog bei der Time 100 Gala wieder einmal alle Blicke auf sich.

Eng, enger, Kim Kardashian: Bei der Time 100 Gala in New York zeigte die Reality-Queen in einem weißen Seidenkleid von Galliano wieder einmal (fast) alles. Zumindest wusste danach jeder, dass Lady Kardashian keinen BH unter dem Kleid trug.

© Getty Images ×

Kim will als Anwältin arbeiten

Beim Time 100 Summit Talk sprach Kardashian über ihre Jus-Ausbildung und verriet, dass sie ihre Reality-TV-Karriere gerne aufgeben würde, um Vollzeit als Anwältin zu werden. „Ich wäre genauso glücklich, Vollzeitanwältin zu sein und nur das zu tun. Die Reise hat mir einfach so sehr die Augen geöffnet. Es wird überwältigend, weil es so viel zu tun gibt … Ich würde definitiv mehr Zeit damit verbringen", so Kardashian vor dem Publikum.

In Kalifornien kann man übrigens ganz ohne Jus-Studium Anwalt werden – es genügt eine vierjährige Ausbildung und eine abschließende Anwaltsprüfung. Auch ein College-Abschluss (den Kim Kardashian nicht hat) ist nicht zwingend erforderlich.