Klima-Wunder im Gemeindebau: Döbling zeigt, wie es geht

Im Nordwesten Wiens läuft derzeit ein Vorzeigeprojekt in Sachen Gemeindebau, das historische Bausubstanz und moderne Klimaschutz-Technik gekonnt unter einen Hut bringt.

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Im 1908 errichteten Gemeindebau in der Iglaseegasse im 19. Bezirk läuft derzeit eine umfassende Sanierung. Während der Wohnkomplex fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht wird - indem man den Energieverbrauch senkt und den Wohnkomfort steigert -, soll der Charme aus der Gründerzeit möglichst erhalten bleiben. Bei ihrem Besuch auf der Baustelle zeigte sich Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) hoch erfreut: "Die Iglaseegasse 37 ist ein Musterbeispiel, was heute bereits möglich ist. Die Errichtung von Tiefensonden im öffentlichen Raum zur Gewinnung von Erdwärme ist nicht mehr nur bei der Errichtung von Neubauten eine Option, sondern stellt auch bei Wohnhaussanierungen in Gründerzeitvierteln eine sinnvolle und praktikable Alternative dar. Das umfassende Paket der Stadt Wien am Weg zur nachhaltigen Sanierung – von der individuellen Beratung bei der Hauskunft bis zum umfangreichen Förderbeitrag – ist nicht nur österreichweit einzigartig."

Das Kernstück der geförderten Sanierung stellt das moderne Geothermiekonzept dar. Es wird ein Anergienetz für das Haus mit vier Tiefenbohrungen auf öffentlichem Grund errichtet, an das auch das Nachbarhaus angeschlossen wird. Lokale Booster-Wärmepumpen ersetzen die Gasthermen in den 13 Wohnungen und bewerkstelligen das Heizen, die Warmwasseraufbereitung und das Kühlen. Die Wohnungen verfügen nach der Fertigstellung entweder über Heiz/Kühldecken oder über Fußbodenheizungen. Zusätzlich liefert eine neue Photovoltaikanlage Strom direkt vom Hausdach. Neben der neuen Energieversorgung werden Fassaden, Dach und Innenhöfe gedämmt sowie moderne Wärmeschutzfenster eingebaut.

Die Iglaseegasse 37 ist Teil der Wiener Sanierungsoffensive "Wir SAN Wien". Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden rund 100 geförderte Sanierungsprojekte mit Gesamtbaukosten in Höhe von 85 Millionen Euro fertiggestellt. Die Gesamtfördersumme betrug 44 Millionen Euro, davon 33 Millionen Landeszuschuss und 11 Millionen Landesdarlehen. Aktuell befinden sich insgesamt 267 Projekte der geförderten Wohnhaussanierung in Bau.