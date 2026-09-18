Für 500 Millionen Euro: Verbindungsbahn wird gebaut

Mit dem offiziellen Baustart der Verbindungsbahn beginnt in Wien eines der größten Öffi-Projekte der kommenden Jahre. Dabei entsteht eine neue West-Ost-Achse, die den Bahnverkehr in der Bundeshauptstadt leistungsfähiger machen und Zigtausenden Fahrgästen den Alltag erleichtern soll.

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Jahrelang wurde geplant, debattiert und verhandelt - jetzt rollen die Bagger an: Die ÖBB starten am heutigen Freitag mit der Modernisierung der Verbindungsbahn im Südwesten Wiens. Das rund fünf Kilometer lange Großprojekt soll den öffentlichen Verkehr in der Hauptstadt spürbar aufwerten. "Die Verbindungsbahn ist ein zentraler Baustein für ein leistungsfähiges und klimafreundliches Mobilitätsangebot in Wien. Mit diesem Ausbau schaffen wir mehr Kapazität auf der Schiene, bessere Verbindungen und ein attraktiveres Angebot für die Fahrgäste. Der Bund investiert dort, wo öffentliche Mobilität jeden Tag gebraucht wird", betont Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

Versprochen wird ein dichter 15-Minuten-Takt der S80, wodurch künftig doppelt so viele Verbindungen wie bisher angeboten werden können. Für Fahrgäste bedeutet das vor allem kürzere Wartezeiten und eine schnellere Beförderung durch die Stadt. Entlang der Strecke entstehen gleich zwei neue Haltestellen, zudem wird der Bahnhof Wien Speising umfassend modernisiert. Weiters fallen sechs Eisenbahnkreuzungen weg, die durch sichere und barrierefreie Unterführungen ersetzt werden.

Visualisierung der Station Hietzinger Hauptstraße. © ÖBB

"Nach einem fünfjährigen Behördenverfahren, davon über 3,5 Jahre im Rechtsmittelverfahren, können wir heute endlich mit dem Bau beginnen. Die Verbindungsbahn bringt mehr Kapazität, eine Entlastung bestehender Öffi-Linien und eine attraktive West-Ost-Verbindung quer durch die Stadt. Gleichzeitig schaffen wir entlang der Strecke neue Radwege, mehr Grünraum und sichere Querungen für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen", so Mobilitätsstadträtin Uli Sima (SPÖ).

20.000 Fahrgäste profitieren

In das Großprojekt fließen 511,5 Millionen Euro, finanziert von den ÖBB und ihren Partnern. Wichtig zu wissen: Nach Abschluss der Arbeiten werden laut Planung täglich rund 20.000 zusätzliche Fahrgäste von den verbesserten Verbindungen profitieren. Die Bauarbeiten erfolgen schrittweise in mehreren Abschnitten und sollen bis 2036 abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wollen die ÖBB die Bevölkerung laufend über Fortschritte sowie Einschränkungen informieren.

Bauabschnitte Infografik 1. © ÖBB

Bauabschnitte Infografik 2. © ÖBB

"Heute ist ein besonderer Tag für die Mobilität in Wien und der gesamten Ostregion. Die Verbindungsbahn ist weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Sie ist ein Schlüsselprojekt für das gesamte Bahnsystem über die Bundeshauptstadt hinaus. Denn mit ihr verknüpfen wir die West- und Südstrecke noch besser miteinander, schaffen dringend benötigte Kapazitäten für den Nahverkehr und machen das Bahnnetz insgesamt leistungsfähiger, robuster und zukunftsfit", zeigt sich auch ÖBB-CEO Andrea Matthä erfreut über den Start der Bauarbeiten.