Die Millionen-Deals vom Harry und Meghan sind eine Bedrohung für das englische Königshaus

Schwere Zeiten für die britische Monarchie. Was als Megxit mit einem Paukenschlag begann, soll noch weitreichendere Folgen haben, als bislang angenommen.

Wie britische Medien nun berichten, könnte die Abspaltung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan gar das Königshaus und die Stellung aller Vertreter bedrohen. Meghan und Harry haben vor einiger Zeit äußerst lukrative Vertrage u.a. mit Netflix und Disney geschlossen. Inhaltlich soll es Podcasts, Dokus und Co immer im die gute Sache gehen: Umweltschutz, Klimabewusstsein, den Schwachen eine Stimme geben. Durch die viele Kohle der Unternehmen, von denen sie bezahlt werden, könnte so ein lenken des Blickes auf die gute Sache fein klappen. Soweit, so nobel.

Direkte Konkurrenz zu William und Kate

Aber, hoppala. Genau das machen William und seine Frau Kate, sowie andere Royals-Vertreter auch schon sein Jahren. Der große Unterschied: Sie bekommen dafür kein Geld , dürfen durch ihre nicht kommerzielle Stellung auch nicht entgeltlich werben. Heruntergebrochen heißt das: Wenn Harry für ein nachhaltig produziertes Joghurt wirbt, wird das über seine Kanäle mehr Menschen erreichen, als wenn William eine Armenschule in einer englischen Provinz besucht. So fasst es Royal-Biograf Duncan Larcombe im Mirror zusammen.

