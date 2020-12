Disney-Partnerschaft: über die Summe der Übereinkunft ist nicht viel bekannt, außer, dass sie sich ebenfalls im mehrstelligen Millionenbereich befindet. Meghan hat dafür bereits abgeliefert. In der Doku "Elephants" fungierte sie als Synchronsprecherin. Diese Zusammenarbeit kam vor den Augen der Welt zu Stande, als Harry den CEO von Disney, Bob Iger, bei einer Premiere darauf aufmerksam machte, dass seine Frau Meghan an Jobs wie diesen interessiert sei...

Apple TV : Ähnliche hohe Summer dürfte diese Firma bezahlt haben für die Royals. Auf der Streaming-Plattform soll es um ein Format über mentale Gesundheit gehen, das Oprah Winfrey mitproduziert. Der Deal soll ebenso hoch entlohnt sein, denn Apple ist an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Sprachrohr: Harry kann man in der Zukunft möglicherweise als Speaker für Events buchen. Der Herzog von Sussex nimmt freilich nur Jobs an die zu seinem Image passen, aber bekommt dann ordentlich Kohle dafür. Zwischen 300.000 und einer Million könnte ein Auftritt wert sein. In der Vergangenheit sprach er, unter anderem über psychische Gesundheit, unentgeltlich