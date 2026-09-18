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"Fire & Ice"

Feuer-Alarm bei Wiens 1. Chili-Festival

Nikolai Uzelac
von
Frau hält eine rote Chilischote und öffnet weit den Mund, als wolle sie hineinbeißen.
© Getty Images/Connect Images
Mutige Gaumen aufgepasst: Am 19. September wird die City Farm im Augarten zum "Hot"-Spot für Chili-Fans, wenn beim ersten Fire & Ice Chili Festival die schärfsten Schoten der Welt serviert werden.
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Wer glaubt, schon einmal wirklich scharf gegessen zu haben, könnte beim "Fire & Ice Chili Festival" im Wiener Augarten leicht eines Besseren belehrt werden. Am Samstag, den 19. September, rücken nämlich Bonnets, Scorpions, Reapers und andere Sorten in den Blickpunkt des Interesses - bei einem brandneuen Festival, das ganz im Zeichen von feurigem Geschmack und Nervenkitzel steht. Von scharfen Soßen über eingelegte Spezialitäten bis hin zu Chili-Eiscreme ist alles dabei - Kostproben und Schaukochen inklusive.

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Von 11 bis 16 Uhr gilt es für Besucher der City Farm, spannende Chili-Kreationen zu entdecken, zu verkosten und anderen beim Kampf gegen die Schärfe zuzusehen. Für explosive Spannung sorgt um 13 Uhr der "Ranked Hot Pepper Eating Contest", wenn besonders mutige Teilnehmer gegeneinander antreten, um 250 Euro Preisgeld für den Sieg abzustauben und sich damit einen Startplatz bei der European Chili Eating Championship 2027 zu sichern. Die Chilis stammen übrigens direkt von der Marktgärtnerei vor Ort. Der Eintritt zum Event ist kostenlos.

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