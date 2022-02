Hemsworth: Exklusive Szenen vom Dreh in Wien!

Ein Blick hinter die Kulissen mit oe24! So sehen die ersten Szenen aus.

Showdown! Gestern um 21 Uhr war es soweit. Ein Luxusvan stoppte vor dem Melia Hotel. An Board Chris Hemsworth! Der Thor-Star ist endlich in Wien angekommen. Gerade mal vier (!) Fans haben es mitbekommen! Gut gelaunt posierte er für Selfies, schrieb sogar ein paar Autogramme. Dann verschwand er in der Lobby.

Filmaufnahme direkt vom Set

Action. oe24 hat exklusive Szenen vom Dreh für den neuesten Film-Hit "Extraction 2". Der 38-Jährige Hollywood-Star steigt aus einem schwarzen Auto (dieses ist völlig demoliert) bewaffnet mit einem Maschinengewehr. Ein Teil der Filmcrew ist auch zu sehen. Er trägt die volle Montur: Die schusssichere Weste darf nicht fehlen!