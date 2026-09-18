Darum sind Eierschwammerl heuer ein "Luxusgut"

Eierschwammerl sind heuer zu einem echten Luxusgut geworden.

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Die extreme Hitze und Trockenheit des Sommers haben das Wachstum der beliebten Pilze stark gebremst. Gleichzeitig fiel die Schwammerlsaison deutlich kürzer aus als in vielen Jahren zuvor. Das knappe Angebot macht sich nun auch beim Preis bemerkbar.

Teure Schwammerl

Auf der Salzburger Schranne kostet ein Kilogramm Eierschwammerl derzeit zwischen 25 und 31 Euro. Damit liegen die Preise laut ORF um bis zu ein Drittel über dem üblichen Niveau. "Der durchschnittliche Preis war bisher bei uns immer etwa bei 20 bis 25 Euro. Heuer sind wir bei etwa 27 bis 28 Euro pro Kilo", sagt Standbetreiber Marcel Muttenthaler.

Eine große Schwammerlschwemme dürfte heuer ausbleiben. "Wir befinden uns jetzt bereits in der Nachsaison", erklärt Muttenthaler. In zwei bis drei Wochen dürfte die Saison endgültig vorbei sein.

Wie viele Pilze gewachsen sind, unterscheidet sich zwar je nach Region. Insgesamt war die Ausbeute in Pinzgau, Pongau und Lungau aber deutlich geringer. Die Nachfrage ist trotz der höheren Preise weiterhin groß.

Besser lief es bei den Steinpilzen. Sie waren von der Trockenheit weniger betroffen und wachsen später. Auf der Schranne wurden heuer bereits fünf Wochen lang vergleichsweise gute Mengen angeboten. Spätestens Mitte Oktober dürfte aber auch dieses Angebot deutlich zurückgehen.