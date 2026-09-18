oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Neuer Rekord

Sprit-Hammer: Diesel schon wieder teurer

Iran-Krieg spitzt Lage zu: Droht schon bald ein Benzin-Engpass?
© Getty
Die anhaltenden Eskalationen am Persischen Golf und die Sorgen um die Ölversorgung lassen den Dieselpreis weiter in bisher unbekannte Höhen steigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am gestrigen Donnerstag legte er laut Daten der E-Control auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Bereits am Mittwoch hatte er mit 2,268 Euro je Liter ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für Superbenzin sank dagegen von 1,959 Euro je Liter am Mittwoch auf 1,949 Euro.

Auch interessant

Darum sind Eierschwammerl heuer ein "Luxusgut"

OpenAI räumt neues KI-Fehlverhalten ein

Poker um Spritpreisbremse: ÖVP & NEOS gegen SPÖ

Heute kommen in Dublin die Finanzminister der EU zu einem informellen Treffen zusammen. Dabei soll auch über eine mögliche europaweite Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne debattiert werden. Laut einem Bericht des "Ö1-Journal" haben mehrere Finanzminister - darunter auch Markus Marterbauer (SPÖ) und der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) - einen Brief unterschrieben, in dem eine solche Steuer gefordert wird.

In Österreich wurden bereits am Donnerstag Rufe nach einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne laut. Auch Unterstützung für Personen, die auf ein Auto angewiesen sind, und für die Transportwirtschaft wurde gefordert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bitpanda: Neuer Boss, Waltz bleibt

Sprit-Check: Wo sie jetzt am billigsten tanken

Das steckt hinter dem Tesla-Logo

Billa senkt jetzt 3.000 Preise

Porsche droht über 4.000 weitere Stellen zu verlieren

Revolut: Die App, die jeder am Handy hat

VW-Gewinne brechen dramatisch ein

Jan Böhmermann beendet das ZDF Magazin Royale

oe24-Spritpreis-Check: Wo Sie am günstigsten tanken

Thomas Arnoldner wird neuer ÖBAG-Chef