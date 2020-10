NEUER DEEP-DIVE TRAILER

Auch ein komplett neues Nahkampfsystem wurde von Ubisoft angekündigt. So können Spieler aus dem Trailer entnehmen, dass eine neue dual wielding- Funktion (Kampf mit zwei Waffen) eingeführt wird. So wird Spielern die Möglichkeit gegeben Waffenkombinationen aus verschiedenen Äxten, Schwertern und Schilden zu erstellen. Sogar ein Kampf mit zwei Schilden soll nun möglich sein. Auch wissen wir nun mehr über den Gefährten von Eivor. In der letzten Version Assassin’s Creed Odyssey war es ein Adler der Spielern dabei half die Umgebung aus der Luft zu erkunden, nun soll es ein Rabe namens Synin sein. Das Highlight für viele Assassin´s Creed Fans ist die Rückkehr der versteckten Klinge, auch Katar genannt. Sie galt in den Vorgänger Versionen immer als primäre Waffe. Spielern war es möglich die Waffe sowohl für leise Angriffe als auch im offenen Kampf zu nutzen.