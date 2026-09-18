Kidical Mass: Rad-Demo für die ganze Familie

Die Kidical Mass lädt Familien am Weltkindertag zu einer gemeinsamen Fahrradtour durch die Stadt ein - für sichere Schulwege und mehr Platz im Straßenverkehr.

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Am 19. September wird die Wiener Innenstadt wieder zum Schaulauf auf zwei Rädern, wenn bei der Kidical Mass Tausende Kinder für ihre Rechte im Straßenverkehr radeln. Los geht die bunte Velo-Demo um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte beim MuseumsQuartier. Dabei wird schon die Anreise vielerorts zum Zusammenschluss: Aus mehreren Bezirken starten organisierte Zubringerfahrten, damit Familien gemeinsam und entspannt zum Treffpunkt radeln können. Die geplanten Strecken sind speziell auf Kinder ausgelegt und werden teilweise sogar polizeilich begleitet.

Demoschild bei einer der letzen Kidical Masses in Wien. © Peter Provaznik / Radlobby Wien

Gerade für Kinder bietet die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, mitten auf Wiens Straßen zu fahren und die Stadt so aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Fun Fact: Im vergangenen Jahr war das Interesse größer denn je: Allein in Wien nahmen mehr als 10.000 Kinder und Erwachsene an Kidical-Mass-Aktionen teil, österreichweit waren es knapp 14.000. Diese Zahlen beweisen eindrucksvoll, wie groß der Wunsch nach familienfreundlicher Mobilität im Stadtgebiet inzwischen ist.

„Gerade für Kinder ist eine gut ausgebaute Radinfrastruktur besonders wichtig. Radwege müssen breit genug sein und das Radwegenetz muss durchgängig sein. Das ist vielerorts in Wien leider noch nicht der Fall. Autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten sowie sichere Kreuzungen sind ebenfalls ein wichtiges Anliegen", betont Florian Klein, Mitgründer der "Kidical Mass".