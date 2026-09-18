Messer-Attacke in Wiener Nobel-Einkaufsstraße

In der Wiener Innenstadt erlitt ein Mann bei einer Attacke auf der Wollzeile lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

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Wien. Ein 41-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im dringenden Verdacht, Donnerstag um 14 Uhr in der Wiener Innenstadt auf der Nobel-Einkaufsstraße Wollzeile einen 47-Jährigen (Österreicher) durch einen Messerstich in den linken Oberschenkel lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angreifer ist psychisch krank. Das Opfer wollte vor Ort einen Freund treffen, der den Mann schließlich blutend vorfand. Die Beteiligten dürften sich nicht kennen.

Wollzeile in der Wiener Innenstadt © Google Maps

Schnelle Festnahme durch Polizei

Der Tatverdächtige, der auf der Wollzeile wohnt, konnte kurz nach dem Vorfall von alarmierten Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann bestand bereits zuvor ein behördliches Waffenverbot. Bei einer Durchsuchung seiner nahegelegenen Wohnung entdeckten die Ermittler ein großes Waffenlager. Die Beamten konnten unter anderem 15 Messer und drei Schwerter vorfinden und sicherstellen.

Die Beamten fanden in der Wohnung des Tatverdächtigen unter anderem drei asiatische Schwerter. © LPD Wien

Opfer außer Lebensgefahr

Das 47-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien umgehend notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Ermittlungen zum Tathergang laufen

Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich im polizeilichen Gewahrsam. Tathergang und -motiv sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.