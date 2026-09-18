Festnahme
Messer-Attacke in Wiener Nobel-Einkaufsstraße
Wien. Ein 41-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im dringenden Verdacht, Donnerstag um 14 Uhr in der Wiener Innenstadt auf der Nobel-Einkaufsstraße Wollzeile einen 47-Jährigen (Österreicher) durch einen Messerstich in den linken Oberschenkel lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angreifer ist psychisch krank. Das Opfer wollte vor Ort einen Freund treffen, der den Mann schließlich blutend vorfand. Die Beteiligten dürften sich nicht kennen.
Schnelle Festnahme durch Polizei
Der Tatverdächtige, der auf der Wollzeile wohnt, konnte kurz nach dem Vorfall von alarmierten Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann bestand bereits zuvor ein behördliches Waffenverbot. Bei einer Durchsuchung seiner nahegelegenen Wohnung entdeckten die Ermittler ein großes Waffenlager. Die Beamten konnten unter anderem 15 Messer und drei Schwerter vorfinden und sicherstellen.
Opfer außer Lebensgefahr
Das 47-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien umgehend notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.
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Ermittlungen zum Tathergang laufen
Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich im polizeilichen Gewahrsam. Tathergang und -motiv sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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