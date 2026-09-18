Brutale Eisenstangen-Attacke am Westbahnhof

Vor einem Imbissstand am Wiener Westbahnhof ist ein Streit eskaliert: Ein 43-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, als ein Unbekannter mit einer Eisenstange auf seinen Kopf einschlug.

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Wien. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um 21 Uhr. Vor einem Imbissstand am Wiener Westbahnhof gerieten zwei Männer aus bislang ungeklärter Ursache in eine körperliche Auseinandersetzung.

Streit vor Wiener Imbissstand

Laut ersten Zeugenaussagen griff einer der beiden Männer im Verlauf des Streits plötzlich nach einer Eisenstange. Mit dieser schlug er seinem Kontrahenten auf den Kopf. Das 43-jährige Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Große Fahndung blieb erfolglos

Der Tatverdächtige ergriff nach dem Schlag umgehend die Flucht in unbekannte Richtung. Die von der Polizei eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sind derzeit im Gange.