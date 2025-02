Wirbel um Ö3-Star am Opernball - ER crashte Van-der-Bellen-Loge

Ö3-Moderator Philipp Hansa brachte unseren Bundespräsidenten beim Opernball besonders in Verlegenheit.

Ewig lange Hände schütteln, bis einer loslässt. Nach diesem Motto ist Ö3-Moderator Philipp Hansa beim Opernball zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen stolziert.

Hand möglichst lange schütteln

Der Radio-Host musste im Rahmen einer Challenge verschiedene Aufgaben erfüllen. Und eine davon war, zum Bundespräsidenten zu gehen und ihm möglichst lange die Hand zu schütteln. Während Van der Bellen annahm, es handle sich um das Posieren für ein gemeinsames Foto, wurde aber in Wahrheit gefilmt.

"Willen des Volkes"

Währenddessen stellte er ihm Fragen. Besonders unangenehm: Er legte dann sogar seine zweite Hand mit dem Mikro auf die Hand des Bundespräsidenten. Was der sich wohl gedacht haben muss.

Dazu schrieb Hansa auf Instagram: "Ich hab hier nur den Willen des Volkes ausgeführt." In den Kommentaren reagierten die Nutzer mit lachenden Smileys. Eine Userin schrieb: "Hahaha love it! Aber why ist vdb soooo lieb."