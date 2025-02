Flirt-Alarm und geheime Paare in den Opernlogen

Auf dem Ball der Bälle gab es wieder viele Liebesgerüchte

Dompfarrer Toni Faber strahlt seit über einem Jahr an der Seite seiner Dauerbegleiterin Nathalie Nemec. Auch heuer nahm er sie mit zum Ball der Bälle, wo er sich 2024 erstmals mit ihr zeigte. In den Logen und auf den Gängen der Staatsoper erspähte man aber auch andere Promis, die in Flirtlaune waren. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann war auch am 67. Opernball anzutreffen. Wollte er nach dem Rechten sehen, ob sein Moderationsteam alles gut im Griff hat? Nein, er genoss den Ball der Bälle wohl eher privat.

Kanzler mit blonder Schönheit am Ball

Geflüster. Der 56-Jährige hatte auch allen Grund dazu, denn gleich mehrere Damen wurden in seiner Nähe gesichtet. Mit der frisch getrennten Ärztin und Moderatorin Christine Reiler wurde er bei einem innigen Spaziergang vor den Logen beobachtet.

Und auch Alexander Schallenberg wurde ­wieder mit der blonden Schönheit gesichtet, die schon oft in seiner Nähe zu finden war. Angeblich ist sie bereits seit einer Weile die Frau an seiner Seite.