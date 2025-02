Opernball: Serafin mit Frack-Fauxpas

Der St. Margareten-Intendant musste sich in letzter Minute ein neues Outfit für den Staatsball zulegen

"Mein Frack ist in der Mitte hinten aufgerissen", erzählt Daniel Serafin am Red Carpet beim Opernball. Das Malheur passierte kurz vor dem Ball und brachte den smarten Kultur-Manager kurzzeitig ins Schwitzen. Den Frack zu reparieren kam für Serafin aber nicht in Frage und er besorgte sich in kürzester Zeit einen neuen.

Daniel Serafin © Fuhrich ×

"Mein alter Frack hatte schon 22 Jahre am Buckel und seine Schuldigkeit getan", scherzt Serafin der sich im neuen Frack sichtlich wohlfühlte und den Opernball doch noch genießen konnte.