Um den ORF-Generaldirektor rissen sich gleich mehrere Damen.

ORF-Generalsekretär Roland Weißmann war auch am 67. Opernball anzutreffen. Wollte er nach dem rechten sehen, ob sein Moderationsteam alles gut im Griff hat? Nein, er genoss den Ball der Bälle wohl eher privat.

Spaziergang vor den Logen

Der 56-Jährige hatte auch allen Grund dazu, denn gleich mehrere Damen wurden in seiner Nähe gesichtet. Mit der frisch getrennten Ärztin und Moderatorin Christine Reiler wurde er bei einem innigen Spaziergang vor den Logen gesichtet.

© oe24

Flirt-Alarm

Aber auch davor wurde Weißmann schon ins Gespräch vertieft mit zwei Damen beobachtet. War der Generaldirektor gar in Flirtlaune? Oder ging es vielleicht um neue Projekte? Wer weiß! Was am Opernball passiert, das bleibt - zumindest teilweise - auch dort...