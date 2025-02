Die Moderatorin wirkte sehr zart und zerbrechlich am Opernball.

Mirjam Weichselbraun moderierte am 67. Opernball in einer hellrosa Robe aus vielen Lagen Tüll von Juergen Christian Hoerl.

Mehr zum Thema

Was ist mit ihr los?

In dieser Traumkreation wirkte die Moderatorin sehr zart und zerbrechlich, was auf X einige User zu Kommentaren veranlasste wie: "Was ist mit Mirjam los?" oder "Sie wirkt erschreckend abgemagert".

© Tischler ×

© Getty Images ×

Vielleicht ist Mirjam nur etwas im Stress gewesen und hat darum ein paar Kilo verloren? Im Netz wurde sie auch mit Ariana Grande verglichen, die jüngst auch mit dünner Silhouette auffiel.