Opernball: Das berührende Geheimnis hinter Mausis grünem Kleid

Mausi Lugner verriet ein Detail zu ihrer Kleiderwahl.

Der heurige Opernball steht für viele ganz im Zeichen des Gedenkens an Baumeister Richard Lugner.

Mehr zum Thema

So auch für seine Familie. Ex-Frau Mausi Lugner meinte im Gespräch mit oe24, dass sie einen ganz besonderen Akzent gesetzt habe in ihrer Robenwahl. Sie trägt ein smaragdgrünes Design und erklärt: "Mein Kleid ist, und ich bin stolz darauf, von Jacky. Sie hat das grüne Dress zum 89er von Richard getragen und ich heute. Als Hommage an Richard!"

© Tischler ×

© APA ×

Die Lugner-Loge ist in diesem Jahr etwas geheimer als sonst.