Opernball rockte fast 1,4 Millionen ORF-Zuseher

Der 67. Opernball als TV-Hit. Über 1,36 Millionen Zuseher waren am Donnerstag live dabei, Das bescherte dem ORF einem Marktanteil von 54 Prozent.

Mit im Durchschnitt 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Endgeräten ging am Donnerstagabend die Eröffnung des 67. Opernballs in der Wiener Staatsoper über die Bühne. Das entsprach laut ORF-Angaben, der das Society-Event auf ORF 2 umfangreich coverte, einem Marktanteil von 54 Prozent. Bereits zu der Sendung zur "Ankunft der Gäste" ab 20.15 Uhr schalteten sich im Schnitt 1,22 Millionen Seherinnen und Seher ein (Marktanteil: 43 Prozent).

© oe24 ×

Die feierliche Eröffnung. © APA ×

Bei "Das Fest" im Anschluss an die Ausstrahlung der "Zeit im Bild 2" waren dann zu späterer abendlicher Stunde noch durchschnittlich 670.000 Seher beim ersten Opernball ohne den im Vorjahr verstorbenen Baumeister Richard Lugner dabei. Die Societyikone sorgte in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich mit diversen Stargästen internationalen Zuschnitts für viel Aufmerksamkeit. Via 3sat waren laut ORF zusätzliche rund 1,22 Mio. Seherinnen und Seher in Deutschland bei der Eröffnung dabei. Der Marktanteil im Nachbarland lag demnach über den gesamten Abend bei 4,4 Prozent.