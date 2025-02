Opernball: Prinzessinnen-Comeback nach 20 Jahren

Vor zwanzig Jahren war Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zum ersten Mal am Opernball - 2025 feierte sie mit 3SI-Immobilien und Adi Weiss ihr Comeback am Staatsball

"Ich war vor 20 Jahren bei meinem ersten Opernball in einer Loge", freut sich die bildhübsche Prinzessin im oe24-Talk über ihr Ball-Comeback. "Damals war ist allerdings sowas von durch den Wind", lacht Sayn-Wittgenstein. "Mein Flugticket wurde damals gecancelt und ich war total spät dran. Ich musste mir am Flughafen in Mailand die Haare und mein Makeup machen und dann hat mich der Pilot persönlich an Bord geholt und ich flog im Cockpit nach Wien. Ich habe mich schnell in mein Kleid geschmissen und bin direkt zum Ball. Ich war ein 'total mess' aber es war eh schon wurscht. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe nur die besten Erinnerungen mit dem Opernball", lacht Prinzessin Lilly.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (r.) mit Tochter Lana © Fuhrich ×

Ihr Comeback in Wien feierte sie mit Tochter Lana und verbrachte eine rauschende Ballnacht in der Immo-Loge von Michael Schmidt und dessen Frau Sylwia sowie Adi Weiss und Michael Lameraner.

Die 3SI und Adi Weiss Loge © Fuhrich ×

Unter den weiteren Logen-Gästen waren auch Model Franziska Knuppe, TV-Moderatorin Amira Aly, Männer-Model Bruce Darnell und Popstar Sasha.