Ballermann wird abgebaut! Strandbars werden abgerissen

Der Ballermann wird abgebaut! Die Partyinsel Mallorca schockt wieder mit neuen Schlagzeilen. Geplant wird, dass die Strandbars vollständig verschwinden sollen.

Die Playa de Palma auf Mallorca soll komplett umgebaut werden, der Name der weltberühmten Strandpromenade Ballermann wird auch geändert. Was schwebt der Partyinsel künftig vor? Und was dürfen wir uns als Touristen erwarten?

Sport statt Bar

Kein Stein bleibt auf dem anderen. Auch die Strandmauer soll abgerissen werden. Laut Medienberichten gibt der Hotelverband "Asociación Hoteleros Playa De Palma" bekannt, dass weitere 15 Strandbars abgerissen werden sollen.

Was kommt also stattdessen dahin? Die Gebäude am Strand sollen künftig als öffentliche Sport- und Wasseraktivitäten oder als öffentliche Toiletten genutzt werden.

Strand vergrößern

Die Gründe für diesen Mega-Umbau liegen laut der BILD auf der Hand: Es gehe vor allem darum, dass man die Promenade den touristischen Anforderungen anpassen und modernisieren will. Man wolle die Strände außerdem vergrößern und bis zu sechs Meter ins Landesinnere ziehen und eine neue Strandpromenade bauen.

Den Party-Tourismus soll das angeblich nicht einschränken. Dennoch: Auf lange Sicht will man den Ballermann tatsächlich in einen sicheren und ruhigen Ort verwandeln.