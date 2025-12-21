Diese Horror-Krankheit ist plötzlich zurück in Europa

Lepra, auch bekannt als Hansen-Krankheit, galt in Europa seit Jahrzehnten praktisch als ausgerottet. Nun gibt es aber gleich drei neue Fälle.

In Rumänien hat das Gesundheitsministerium bestätigt, dass dort zwei Fälle von Lepra diagnostiziert wurden – die ersten seit mehr als 40 Jahren. Beide Betroffenen arbeiteten in einem Wellness-Salon in der nordwestlichen Stadt Cluj-Napoca, und vier weitere Verdachtsfälle werden aktuell noch untersucht.

© Getty

Zusätzlich wurde aus Kroatien ein weiterer Fall bekannt. Auch dieser gilt als Einzelfall und nicht als Beginn einer größeren Ausbreitung. Die Behörden betonen, dass Lepra sehr schwer übertragbar ist und ein hohes Maß an engem, langanhaltendem Kontakt benötigt, damit die Krankheit übertragen werden kann.

Was ist Lepra?

Lepra wird durch das Bakterium Mycobacterium leprae verursacht und kann Haut, Nerven und Schleimhäute befallen. Unbehandelt kann die Krankheit zu bleibenden Schäden führen, einschließlich Empfindungsverlust und Deformationen.

© Getty

Anders als in frühesten Zeiten ist Lepra heute gut behandelbar: Mit einer Kombination von Antibiotika — der sogenannten Mehrfachtherapie — lässt sich die Krankheit in der Regel vollständig heilen, und die Ansteckungsgefahr verschwindet oft schon wenige Tage nach Beginn der Behandlung.

Warum jetzt wieder Fälle in Europa?

Experten gehen nicht von einer plötzlichen lokalen Ausbreitung aus, sondern sehen die aktuellen Fälle als importierte Infektionen, da einige Betroffene eine Reisegeschichte aus Regionen mit höherer Lepra-Prävalenz haben.

Die Meldungen erinnern daran, dass Lepra weltweit noch immer präsent ist – vor allem in Teilen Afrikas, Asiens und Südamerikas – und dass globale Überwachung und frühzeitige Diagnose wichtig bleiben, auch in Regionen, wo die Krankheit selten ist.

Gesundheitsbehörden betonen, dass für die allgemeine Bevölkerung keine erhöhte Gefahr besteht. Die Ansteckung erfordert engsten und längeren Kontakt mit unbehandelten Personen – ein Szenario, das in der alltäglichen Interaktion eher unwahrscheinlich ist.