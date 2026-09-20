Neue Soundanlage für Black Wings-Arena

Kapitän Brian Lebler & Co. feiern den Saisonauftakt in Linz.

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Heute absolvieren die Black Wings ihr erstes Heimspiel der Saison. Auf die Arena-Erneuerungen der letzten Saison – Sitze, Videowürfel oder Entfeuchtungsanlage für bessere Sicht- und Eisqualität – folgen heuer akustische Innovationen. Die Linz AG hat in den letzten Wochen eine neue Soundanlage mit 88 verbauten Lautsprechern installieren lassen. Der Einbau ermöglichte zudem die Einführung eines Services für hörbeeinträchtige Eissportfans.

Auch wichtig für Eiskunstläufer

Durch die Vielzahl der Lautsprecher ist auf allen Zuschauerrängen und auf der Eisfläche eine einheitlich gute Ton-Wiedergabe garantiert. Hohe Soundqualität auf der Eisfläche selbst ist zum Beispiel für den Eiskunstlauf wichtig.

Die neue Soundanlage bietet gleichzeitig die Basis für ein Service für Gäste mit Hörbeeinträchtigung. Über eine spezielle App empfangen Nutzer die Durchsagen direkt über ihr Hörgerät, das mit dem Smartphone verbunden ist.