oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Inbetriebnahme 2033

Neue ÖBB-Haltestelle für Frankviertel geplant

Visualisierung einer modernen ÖBB-Haltestelle mit überführendem Zug, Autos und Fußgängern im Frankviertel.
© ÖBB/KK
Die ÖBB planen einen umfangreichen Ausbau der Weststrecke in Linz. Im Franckviertel soll dabei eine neue Haltestelle als wichtiger Umsteigeknoten entstehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Linz. Das Bahnnetz im Linzer Zentralraum steht vor einem umfangreichen Ausbau. Die ÖBB planen, den rund vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Linz Kleinmünchen und der Signalbrücke auf Höhe der Lastenstraße von zwei auf vier Gleise auszubauen. Gleichzeitig soll im Franckviertel eine neue Haltestelle entstehen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2033 vorgesehen.

Seit 2017 ist die Weststrecke von Wien bis Linz Kleinmünchen durchgehend viergleisig. Der anschließende Abschnitt bis zur Signalbrücke bildet derzeit noch einen Engpass, da sich Nah- und Fernverkehr die vorhandenen Gleise teilen müssen. Mit dem Projekt Linz Verschiebebahnhof West – Linz Signalbrücke soll diese Lücke geschlossen werden. Danach wäre die Weststrecke von Wien bis Wels durchgehend viergleisig.

Neuer Verkehrsknoten im Franckviertel

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die neue Haltestelle im Bereich der Lastenstraße. Gemeinsam mit Stadt Linz und Land Oberösterreich wollen die ÖBB dort einen neuen Nahverkehrsknoten schaffen. Fahrgäste sollen künftig zwischen Zügen der Weststrecke, der Summerauerstrecke und dem städtischen öffentlichen Verkehr umsteigen können. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner sieht darin einen wichtigen Schritt für den öffentlichen Verkehr im Zentralraum. Vom Ausbau soll insbesondere auch die S1 profitieren. Bürgermeister Dietmar Prammer hebt die bessere Verknüpfung zwischen Bahn und städtischen Öffis hervor.

Je zwei Gleise für Nah- und Fernverkehr

Nach dem Ausbau sollen zwei Gleise dem Fernverkehr und zwei dem Nahverkehr zur Verfügung stehen. Dadurch sollen gegenseitige Behinderungen reduziert und die Abläufe rund um den Linzer Hauptbahnhof verbessert werden. Vorgesehen sind außerdem dichtere S-Bahn-Verbindungen zwischen Linz, St. Valentin und Amstetten sowie Verbesserungen bei Pünktlichkeit und Fernverkehr.

Für das Projekt werden Unterbau, Oberleitungen, Gleise und Weichen bei laufendem Bahnbetrieb erneuert. Die bestehende Trassenführung soll dabei weitgehend unverändert bleiben.

Die neue Haltestelle im Franckviertel soll nach derzeitiger Planung Ende 2033 in Betrieb gehen.

Auch interessant

Messerattacke in Wien: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Prozess-Auftakt am 22. Oktober

Land OÖ greift tief in die Linzer Kasse

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marchtrenk: "Pools im Winter nicht auslassen!"

Land OÖ greift tief in die Linzer Kasse

Neue ÖBB-Haltestelle für Frankviertel geplant

Donaubahnhof in Urfahr wird zweitgrößter Bahnhof Oberösterreichs

Linzer Post City wird zur Mega-Leinwand

Dürretrotzendes Erntedankfest am Domplatz

Taucher (57) stirbt am Attersee

"Painting Reality in Surreal Times"-Schau startet

Große Tauchmesse am Attersee-Ufer

Maskierte E-Scooter-Fahrer gefährdeten Fußgänger