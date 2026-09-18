Linzer Post City wird zur Mega-Leinwand

Die ehemalige Post City in Linz wird zur riesigen Street-Art-Galerie. Vier internationale Künstler gestalten mehr als 2.700 Quadratmeter Fassade.

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Linz. Die ehemalige Post City beim Linzer Hauptbahnhof verwandelt sich derzeit in eine riesige Leinwand. Vier internationale Street-Art-Künstler gestalten mehr als 2.700 Quadratmeter Fassade mit großflächigen Kunstwerken. Die Fläche ist fast 150 Meter breit und bis zu 15 Meter hoch. Laut Österreichischer Post entsteht damit das größte Street-Art-Ensemble Österreichs.

Organisiert wird das Projekt vom Wiener Street-Art-Festival Calle Libre. Mithilfe von Hebebühnen arbeiten die Künstler mehrere Tage lang an den vier großflächigen Motiven. Das Konzept setzt bewusst auf Kunst im öffentlichen Raum: Die Werke sollen frei zugänglich und für möglichst viele Menschen sichtbar sein.

Natur und Technologie im Mittelpunkt

Die Kunstwerke stehen unter dem Motto "Adressing Tomorrow" und beschäftigen sich mit Natur und Technologie. Mehrere Arbeiten greifen florale Motive auf. Künstler Manuel Skirt ließ sich für sein Werk unter anderem von klassischen Bauernbildern inspirieren. Auch der markante Uhrturm der ehemaligen Post City wurde in die Gestaltung einbezogen. Bunte Lichtringe können zwischen 18 und 24 Uhr per App gesteuert werden. Besucher können dabei Farben auswählen und die Lichtanimation verändern.

Begleitend zur Fassadengestaltung findet das Calle Libre Festival statt. Angeboten werden Workshops, Führungen, eine Siebdruckstation und ein Musikprogramm. Besucher können außerdem Postkarten an ihr zukünftiges Ich schreiben. Die Post will diese nach einem halben Jahr zustellen.

Post City steht vor großer Veränderung

Die Kunst entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem auch die Zukunft des gesamten Areals neu geplant wird. Das frühere Logistikzentrum der Post wurde 2014 nach Allhaming im Bezirk Linz-Land verlegt. Danach wurde die Post City immer wieder für Veranstaltungen genutzt, unter anderem für das Ars Electronica Festival.

In den kommenden Jahren soll das Gelände zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und der Baustelle der Westringautobahn A26 neu entwickelt und teilweise abgerissen werden. Vorgesehen ist ein Mix aus Gewerbe, Handel, Hotel und Wohnen. Die konkrete künftige Nutzung soll laut Post in den kommenden ein bis zwei Jahren festgelegt werden.

Bis dahin sorgen die riesigen Street-Art-Werke dafür, dass das ehemalige Postverteilzentrum noch einmal ein völlig neues Gesicht bekommt.