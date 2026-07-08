Feierliche Schlüsselübergabe "Königsbrunn IV"

Erst kürzlich fand die feierliche Schlüsselübergabe für das Projekt "Königsbrunn IV" statt. Die neuen Mieterinnen und Mieter konnten ihre lang ersehnten Wohnungen in der Gemeinde Königsbrunn übernehmen.

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"Durch die Förderung des Landes Niederösterreich schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung. Ich bin stolz darauf, dass wir als Land diese wichtige Initiative unterstützen konnten und wünsche allen zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern viel Freude in ihrem neuen Zuhause", so Landesrat Anton Kasser in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

33 Wohnungen mit Kaufoption

Das Bauvorhaben umfasst insgesamt 33 Wohnungen, aufgeteilt auf 2 eigenständige Wohnhäuser. Die Vergabe erfolgt in der beliebten Rechtsform "Miete mit Kaufoption". Die 2 bis 3 Zimmer Wohnungen bieten den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Einheiten sind mit Balkonen oder Terrassen samt Garten ausgestattet, die zusätzlichen Wohnkomfort und private Rückzugsorte bieten. "Mit der heutigen Übergabe der Schlüssel für das Projekt „Königsbrunn IV" setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unserer Region. 33 neue Wohnungen sind nicht nur ein Zeichen für das Wachstum unserer Gemeinde, sondern auch ein klarer Ausdruck unseres Engagements für bezahlbares und qualitativ hochwertiges Wohnen“, erklärt Bürgermeister Franz Stöger

Nachhaltiger Wohnbau für die Region

© Gedesag

Mit dem Projekt "Königsbrunn IV" leistet die GEDESAG einen weiteren Beitrag zu nachhaltigem und komfortablem Wohnbau in der Region und bietet eine zukunftsfähige Wohnlösung, die sowohl moderne Ausstattung als auch eine attraktive Lage vereint. Das Team der GEDESAG wünscht allen Mietern viel Glück im neuen Heim.