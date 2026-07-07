40 Jahre Landeshauptstadt: St. Pölten feiert Jubiläum

Vor 40 Jahren wurde in Niederösterreich Geschichte geschrieben: Mit dem Beschluss des Niederösterreichischen Landtags vom 10. Juli 1986 wurde St. Pölten zur Landeshauptstadt. Dieses Jubiläum wird heuer mit Veranstaltungen und Aktionen gewürdigt.

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"Ein Land ohne Landeshauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft" - dieser Sager des damaligen Landeshauptmanns Siegfried Ludwig (ÖVP) ist eng mit dem Weg St. Pöltens zu Niederösterreichs Landeshauptstadt 1986 verbunden. Der 10. Juli gilt dabei als Jubiläumsdatum, nach einer Volksbefragung Anfang März hatte der Landtag an diesem Tag im Jahr 1986 einer Änderung der Landesverfassung zugestimmt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Küchenchef Dietmar Stamminger-Weis und Christoph Reiter-Havlicek, Leiter der Abteilung Gebäudeverwaltung des Amtes der NÖ Landesregierung. © NLK Pfeiffer

"Vor 40 Jahren wurde ein neues Kapitel in der niederösterreichischen Geschichte aufgeschlagen. Die Entscheidung für St. Pölten als Landeshauptstadt war eine politische, gesellschaftliche und kulturelle Standortentscheidung und die Initialzündung für die erfolgreiche Entwicklung Niederösterreichs", so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Landhausküche mit eigenem Menü

Zum runden Jubiläum reagiert nun auch die Landhausküche im Regierungsviertel. Am Freitag wird "Gulasch mit Saft" auf dem Speiseplan stehen. Mit der Aktion soll mit "einem Augenzwinkern" daran erinnert werden, "wie aus einer Vision eine starke und selbstbewusste Landeshauptstadt geworden ist", erklärt Mikl-Leitner.

Aus diesem Grund steigt am Freitag auch ein Festakt an der University of Applied Sciences St. Pölten mit Festreden von Mikl-Leitner, Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP). Bestandteil der Feierlichkeiten ist auch das Straßenkunstfestival Bravissimo, das am Freitag und Samstag die St. Pöltner Innenstadt in eine Bühne für internationale Straßenkunst verwandelt.