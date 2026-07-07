Eingemauerte Leiche in Nö: Tatverdächtiger Sohn festgenommen

Die alte Dame, die 100 Jahre alt geworden wäre, soll schon seit Jahren tot in dem Haus gelegen haben. Nun wurde ihr Sohn in Dubai festgenommen.

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Nach dem Horror-Fund im beschaulichen Münchendorf im Bezirk Mödling wurde der tatverdächtige Sohn der Pensionistin laut Medienberichten mittlerweile in Dubai verhaftet.

Auslieferungsunterlagen werden demnach vorbereitet und nach Dubai übermittelt. "Wir müssen dann warten, welche Informationen wir bekommen", betonte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Details zum Festnahmeort und zur Person wurden indes nicht genannt.

"Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus gebe es keine vorliegenden Informationen der Strafverfolgungsbehörden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien ist eine Obduktion angeordnet worden. Das Ergebnis liege weiterhin nicht vor, hielt Bussek fest.

Die alte Dame, die 100 Jahre alt geworden wäre und bereits seit langem in dem Haus eingemauert war, wurde von Spürhunden entdeckt - nachdem sie kurz zuvor erst als vermisst gemeldet wurde.

Die Polizei hatte die Feuerwehr am frühen Abend des 28. Mai um Unterstützung bei einer Tür-Notöffnung gebeten.

Sohn von Anfang im Zentrum der Ermittlungen

Klar ist auch nicht, wie sie genau gestorben war. Im Zentrum der Ermittlungen steht seit dem Fund der Leiche der Sohn der Toten - nach ihm wurde gefahndet, bis er nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen werden konnte.

Der Sohn der Toten wurde von Nachbarn immer wieder auf dem Grundstück gesehen - der Garten des Hauses wurde gepflegt. Wenn seine Mutter eines natürlichen Todes gestorben war und danach einfach eingemauert wurde - ihr Tod wurde offiziell erst am frühen Abend des 28. Mai von der Polizei festgestellt, als die Beamten vor Ort waren - könnte auch ein Sozialhilfebetrug vorliegen. Die Zahlungen dürften nämlich weiter eingegangen sein.