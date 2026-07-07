Lkw-Fahrer von Steinplatten erschlagen

Der 60-Jährige wurde im Brustbereich getroffen und lebensgefährlich verletzt.

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Stmk. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag in Wolfsberg im Schwarzautal im Bezirk Leibnitz ereignet. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer kam ums Leben, nachdem ihn beim Entladen seines Fahrzeugs mehrere tonnenschwere Natursteinplatten erfasst hatten. Für den Mann endete der Einsatz trotz rascher Hilfe tödlich.

Unglück beim Abladen

Der Unfall passierte gegen 17.00 Uhr, als der Fahrer Natursteinplatten auslieferte. Während des Entladens entfernte der 60-Jährige die Spanngurte seines Lastwagens.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die schweren Steinplatten ins Kippen und stürzten von der Ladefläche. Der Mann wurde im Brustbereich getroffen und dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt leitete sofort die medizinische Versorgung ein, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Mann starb noch vor Ort.