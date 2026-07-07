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Unfall-Drama

Biker (17) kracht nach Sturz in Auto - tot

Landstraße mit grünen Markierungen auf dem Asphalt nach einem Unfall bei einer Kurve.
© Team Fotokerschi/Manfred Rehberg
Der junge Motorradlenker starb noch an der Unfallstelle
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Ein 17-jähriger Motorradlenker ist am Montag in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) nach einem Sturz in ein entgegenkommendes Auto geschlittert und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Im Wagen der Pkw-Lenkerin saßen auch deren vier Kinder im Alter zwischen 16 Monaten und zwölf Jahren. Sie blieben - wie ihre Mutter - körperlich unverletzt, berichtete die Polizei.

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Bewohner eines an die Unfallstelle angrenzenden Bauernhofes leisteten sofort Erste Hilfe, wenig später übernahmen das Notarztteam bzw. die Crew des Rettungshubschraubers. Für den Jugendlichen kam aber jede Hilfe zu spät.

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