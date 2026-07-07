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Einsatz in Mödling

Feuerwehr rettete Rehkitz aus Bach

Feuerwehrleute retten ein Rehkitz mit einer Decke aus einem regulierten Bachbett.
© APA/WWW.FFMOEDLING.AT
Das Jungtier konnte sich nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien.
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Ein kleines Rehkitz hat am Montag in Mödling einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das junge Wildtier war in das Bachbett des Mödlingbachs geraten und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Einsatzkräfte rückten aus und retteten das hilflose Tier aus seiner misslichen Lage.

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Ein junges, nasses Rehkitz steht in einem betonierten Bachbett mit flachem Wasser.
So fanden die Einsatzkräfte das Jungtier vor. © APA/WWW.FFMOEDLING.AT

Feuerwehr griff rasch ein

Der Grund für die schwierige Situation: Der betroffene Abschnitt des Mödlingbachs ist baulich reguliert, wodurch das Rehkitz keinen Weg zurück ans Ufer fand. Die Feuerwehr konnte das durchnässte Jungtier schließlich sicher aus dem Bach bergen. Anschließend wurde es an eine Jägerin übergeben, die sich nun um die weitere Versorgung kümmert.

Sobald sich das Tier vollständig von den Strapazen erholt hat und wieder kräftig genug ist, soll es in seine natürliche Umgebung zurückgebracht und ausgewildert werden.

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