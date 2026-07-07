Urlaubs-Alarm: An diesen Flughäfen droht jetzt besonders großes Chaos

Lange Warteschlangen, Verspätungen und überfüllte Terminals: An mehreren europäischen Flughäfen herrscht derzeit besonders viel Betrieb. Wo Urlauber:innen jetzt mit Chaos rechnen müssen.

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Die Sommerferien laufen auf Hochtouren und damit steigt auch der Andrang an Europas Flughäfen. Für viele Urlauber:innen bedeutet das derzeit vor allem eines: lange Warteschlangen, Verspätungen und jede Menge Geduld. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist das neue EU-Einreisesystem (EES), das schrittweise eingeführt wird. Künftig werden an den Außengrenzen der EU unter anderem biometrische Daten erfasst. Die Reform soll die Grenzkontrollen modernisieren, sorgt in der Praxis derzeit aber vielerorts für längere Abfertigungszeiten. Vor allem an diesen Flughäfen ist aktuell Vorsicht geboten.

Lissabon: Stundenlange Wartezeiten

Besonders angespannt ist die Lage derzeit am Flughafen Lissabon-Portela. Dort kommt es seit Monaten immer wieder zu erheblichen Verzögerungen bei der Passkontrolle. Neben dem hohen Passagieraufkommen sorgt auch die schrittweise Einführung des neuen Einreisesystems für Probleme. Medienberichten zufolge mussten Reisende teilweise sogar mehrere Stunden auf die Einreise warten.

Rom: Sorge vor dem Ferienansturm

Auch in Italien blickt man mit Sorge auf die Hauptreisezeit. Laut Berichten wird sogar darüber diskutiert, die neuen biometrischen Kontrollen vorübergehend auszusetzen, um ein Verkehrschaos an den Flughäfen Rom-Fiumicino und Ciampino zu verhindern. Flughafenbetreiber warnen, dass das neue System bei großem Passagieraufkommen die Abfertigung deutlich verlangsamen könnte.

Frau checkt am Flughafen Reiseinformation. © Getty Images

Amsterdam: Nach Zwischenfall weiter Einschränkungen

Am Flughafen Amsterdam Schiphol verlief der Sommerstart ebenfalls alles andere als reibungslos. Nachdem Ende Juni eine Decke über einem Sicherheitsbereich eingestürzt war, kam es zu stundenlangen Warteschlangen. Zahlreiche Passagier verpassten ihren Flug. Auch wenn der Betrieb inzwischen wieder läuft, sollten Reisende weiterhin genügend Zeit einplanen.

Griechenland: Verspätungen auf dem Weg in den Urlaub

Wer nach Griechenland fliegt, muss ebenfalls mit Verzögerungen rechnen. Personalmangel bei den Fluglots, eine hohe Auslastung des Luftraums und teilweise veraltete Technik sorgen laut Berichten immer wieder für Verspätungen. Betroffen sein können auch Flüge zu beliebten Urlaubszielen wie Rhodos, Kos oder Korfu.

Heraklion stößt an seine Grenzen

Besonders stark ausgelastet ist auch der Flughafen Heraklion auf Kreta. Der Airport zählt seit Jahren zu den am stärksten frequentierten Ferienflughäfen Europas. Mit den steigenden Passagierzahlen gerät die Infrastruktur regelmäßig an ihre Grenzen, gerade in den Sommermonaten müssen Reisende deshalb mit längeren Wartezeiten rechnen.

So vermeiden Sie zusätzlichen Stress

Wer in den kommenden Wochen verreist, sollte möglichst früh am Flughafen sein und genügend Zeit für Sicherheits- und Passkontrollen einplanen. Gerade bei internationalen Flügen können die Abläufe derzeit deutlich länger dauern als gewohnt.