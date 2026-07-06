EVN schaltet neue Energie-Giganten frei

Die EVN hat in Wiener Neudorf zwei neue Fernwärme-Pufferspeicher in Betrieb genommen, die das Naturwärmenetz der Thermenregion noch stabiler und klimafreundlicher machen sollen.

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In Wiener Neudorf, direkt hinter dem Palmers-Gebäude, hat die EVN zwei neue Fernwärme-Pufferspeicher gestartet. Wie die NÖN berichten, sollen sie das System beim wichtigen Knotenpunkt des "Naturwärmenetzes Thermenregion" bei Lastspitzen ausgleichen. Beide Speicher bringen im Leerzustand je 62 Tonnen auf die Waage, sind 22 Meter hoch und fassen 250 Kubikmeter Fernwärmewasser. So kann Energie für rund 1.000 Haushalte pro Jahr zwischengespeichert werden.

Die neuen Fernwärme-Pufferspeicher in Wiener Neudorf. © EVN

Die EVN investierte rund 1,5 Millionen Euro in den Ausbau. "Ein weiterer Schritt zur Stärkung der klimafreundlichen Wärmeversorgung in der Thermenregion", erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Das Naturwärmenetz Thermenregion versorgt insgesamt 13 Gemeinden von Perchtoldsdorf bis Baden und gilt als größtes überregionales Biomasse-Wärmenetz Österreichs. Noch im Herbst beginnt die EVN mit einer groß angelegten Erkundungsphase, um passende Standorte für diese heimische und erneuerbare Energiequelle zu identifizieren.