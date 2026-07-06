Fünf Festnahmen nach Raubüberfall auf Alain Prost

Rund einen Monat nach einem Raubüberfall auf den vierfachen Formel-1-Weltmeister Alain Prost in der Schweiz sind fünf Verdächtige in Frankreich festgenommen worden.

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Den Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren wird Diebstahl, Entführung, Freiheitsberaubung und Bandenbildung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris am Montag mitteilte. Prost war bei dem Raubüberfall im Mai in seinem Haus in Nyon am Genfer See leicht verletzt worden.

Die Täter entkamen mit dem Inhalt eines Tresors, darunter laut Staatsanwaltschaft mehrere Luxusuhren. Zwei der jetzt festgenommenen Verdächtigen sind noch minderjährig, die übrigen drei kamen in Untersuchungshaft. Der Schweizer Zeitung "Blick" zufolge hat die Zahl der Einbrüche bei wohlhabenden Hausbesitzern rund um den Genfer See in jüngster Zeit stark zugenommen. Täter seien häufig Banden aus dem benachbarten Frankreich, die es auf Luxus-Uhrensammlungen abgesehen hätten.

Der Franzose Prost war zwischen 1980 und 1993 als Rennfahrer für McLaren, Renault, Ferrari und Williams in der Formel 1 aktiv und wurde viermal Weltmeister.