Antonelli rast zur Silverstone-Pole

Kimi Antonelli lässt Mercedes in Silverstone jubeln! Der Italiener sicherte sich nach dem Sprint-Sieg auch die Pole-Position in England.

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WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat in Silverstone erstmals einen Sprint in der Formel 1 gewonnen. Der 19-jährige Mercedes-Pilot aus Italien setzte sich am Samstag in einem kurzweiligen Rennen gegen Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari durch. Vorjahressieger Lando Norris (McLaren) wurde Dritter. Wenig später im Qualifying holte sich Antonelli zudem souverän die Poleposition für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/live ORF 1, Sky).

Der Shootingstar war in der Zeitenjagd deutlich schneller als die Ferraris von Charles Leclerc (+0,175 Sek.) sowie Hamilton (+0,347) und sicherte sich seine fünfte Pole des Jahres. George Russell musste sich im zweiten Mercedes mit dem vierten Startplatz (+0,370) begnügen. In der WM-Wertung baute Antonelli seine Führung vor seinem im Sprint viertplatzierten Teamkollegen um drei Punkte auf 43 Zähler aus.

Schrecksekunde für Russell, Enttäuschung für Verstappen

Eine Schrecksekunde erlebte Russell im ersten Quali-Abschnitt, als der Spielberg-Sieger ohne ersichtlichen Grund ins Kiesbett rutschte. "Das war sehr komisch. Noch nie in meiner ganzen Karriere haben die Reifen in dieser Kurve blockiert", funkte der Engländer. Russell konnte aber weiterfahren und betrieb am Ende Schadensbegrenzung.

Im vierten Sprint des Jahres musste sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Im Qualifying kam der Niederländer nicht über den siebenten Startplatz (+0,782) hinaus und war damit auch langsamer als Teamkollege Isack Hadjar auf Rang fünf (+0,635). "Was für ein Desaster", funkte der Vierfach-Champion verärgert. Weltmeister Norris stellte seinen McLaren für das Rennen zwischen die beiden Bullen.

Ferrari in Silverstone überraschend stark

Auf den Sprint hatte Hamilton mit gemischten Gefühlen zurückgeblickt. "Es war ein hartes Rennen, um Mercedes hinter mir zu halten. Kimi ist dann an mir vorbeigeflogen", sagte der Rekordweltmeister. Die Ferraris sind nach einem schwachen Rennen in Österreich auf dem Traditionskurs in Silverstone überraschend schnell, weil sie mit dem Energiemanagement besonders gut zurechtkommen. Doch Antonelli bestätigte auch in England seine Topform im überlegenen Silberpfeil. "Ich wusste, dass meine Chance kommen wird. Dann habe ich meinen Rhythmus gefunden", sagte er.

In der Startphase hatte Pole-Setter Hamilton, Silverstone-Rekordsieger mit neun Grand-Prix-Erfolgen, seine Spitzenposition noch vor Antonelli verteidigt. Dahinter entwickelte sich ein Fünfkampf inklusive mehrerer Überholmanöver zwischen Norris, Verstappen, Russell, Leclerc und Oscar Piastri (McLaren). Das Führungsduo baute seinen Vorsprung auf die Verfolger auf mehrere Sekunden aus. In der achten von 17 Runden ging Antonelli an Hamilton vorbei und brachte den Sieg locker ins Ziel.