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F1 in Silverstone

Hamilton rast vor Heim-Publikum zur Sprint-Pole

© Getty Images
Großer Jubel in Silverstone! Ferrari-Star Lewis Hamilton sicherte sich die Pole-Position für das Sprint-Rennen am Samstag.
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