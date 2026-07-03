Großbrand in Wien! Rauchwolken über der Stadt

In Stadlau brennt es, die Feuerwehr ist nach oe24-Informationen gerade am Weg zu einem Großeinsatz.

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Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte Gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht.

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Am Freitag sorgt ein Brand in Wien für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr.

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Brandlage noch unklar

Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Laut ersten Informationen dürfte das Feuer in der Donaustadt ausgebrochen sein.

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Unbestätigte Meldungen

Unbestätigten Meldungen zufolge soll eine Lagerhalle im Bereich Lobau in Flammen stehen. Eine offizielle Bestätigung steht von Seiten der Feuerwehr noch aus.

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© Viyana Manset Haber

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