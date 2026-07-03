Alarm
Großbrand in Wien! Rauchwolken über der Stadt
Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte Gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht.
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Am Freitag sorgt ein Brand in Wien für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr.
Brandlage noch unklar
Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Laut ersten Informationen dürfte das Feuer in der Donaustadt ausgebrochen sein.
Unbestätigte Meldungen
Unbestätigten Meldungen zufolge soll eine Lagerhalle im Bereich Lobau in Flammen stehen. Eine offizielle Bestätigung steht von Seiten der Feuerwehr noch aus.
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