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Alarm

Großbrand in Wien! Rauchwolken über der Stadt

Dichte Rauchwolke steigt von einem Brand auf dem Gelände von brandStadlau neben einer Straße auf.
© oe24
In Stadlau brennt es, die Feuerwehr ist nach oe24-Informationen gerade am Weg zu einem Großeinsatz.
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Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte Gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht.

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Dichte schwarze Rauchwolke steigt über Bahn- und Straßenverkehr bei Stadlau auf.
© oe24

Am Freitag sorgt ein Brand in Wien für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr.

Dichter schwarzer Rauch steigt nahe eines Bahnhofs bei Verkehr aus Autos und Zügen auf.
© oe24

Brandlage noch unklar

Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Laut ersten Informationen dürfte das Feuer in der Donaustadt ausgebrochen sein.

Dichter schwarzer Rauch steigt von einem Industriegelände neben einer Straße auf.
© oe24

Unbestätigte Meldungen

Unbestätigten Meldungen zufolge soll eine Lagerhalle im Bereich Lobau in Flammen stehen. Eine offizielle Bestätigung steht von Seiten der Feuerwehr noch aus.

Dichter schwarzer Rauch steigt bei einem Brand nahe Gleisen und einer Straße in Stadlau auf.
© oe24
Schwarze Rauchwolken steigen über dem Horizont von Stadlau hinter einem Fluss mit Booten auf.
© Viyana Manset Haber
Blick auf Stadlau mit Hochhäusern, im Hintergrund steigt dunkler Rauch in den Himmel.
© Viyana Haber
Blick auf Wohnhäuser in Stadlau mit schwarzem Rauch am Horizont unter blauem Himmel.
© Viyana Manset Haber

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