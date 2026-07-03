12 Coups in Wien
Weihnachts-Einbrecher im Hochsommer geschnappt
Wien. Nach einer Einbruchsserie im Dezember in Wien mit mehr als einer Million Euro Gesamtschaden ist ein 43-Jähriger festgenommen worden. Für ihn hatten bei seiner Einreise in die Slowakei aufgrund eines EU-Haftbefehls die Handschellen geklickt. Der Mann wurde am 30. Juni nach Österreich ausgeliefert. Dre Mann soll binnen zweier Tage in zwölf Wohnungen in den Bezirken Landstraße sowie Innere Stadt eingebrochen haben.
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Wie ein Polizeisprecher der klärte, soll der der Kriminaltourist, der sich nur um einzubrechen, in Österreich aufhielt, stets gemeinsam mit Komplizen gearbeitet haben. Die Coups hatten am Heiligen Abend sowie am 28. Dezember stattgefunden. "Die Wohnungen dürften vorher ausgekundschaftet worden sein", sag der Sprecher. Bei den Einbrüchen wurden Schmuck, Kleidung und Wertgegenstände erbeutet.
Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts fanden die Kriminalisten schließlich (DNA-)Spuren des bereits amtsbekannten Georgiers. Der Verdächtige befindet sich in einer Justizanstalt. Die Fahndung nach den weiteren Mittätern läuft noch.
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