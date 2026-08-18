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Auszucker in Kärnten

Frau randaliert auf Campingplatz, beißt den Chef

Mehrere Dauercampingplätze mit Wohnwagen und Vorzelten auf einer grünen Wiese nahe der Mosel.
© Getty Images
Eine 53-jährige Slowakin hat am Montagvormittag auf einem Campingplatz im Bezirk Völkermarkt randaliert.
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Weil ihr eine Nächtigung verweigert worden war, biss sie den Betreiber und verletzte ihn. Anschließend setzte sich die Frau in ihren Pkw und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit über den Campingplatz, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen befanden, teilte die Polizei mit.

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Die Frau flüchtete, wurde aber im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde sie auf freiem Fuß angezeigt.

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