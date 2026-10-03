oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Horror-Sturz

Dachstein: Steirer stürzt 20 Meter in Felsschlucht

OR
von
© Getty Images
Ein 21-Jähriger aus der Steiermark ist am Donnerstag bei einer Tour von Obertraun (OÖ-Bezirk Gmunden) auf den Dachsteingletscher rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Er dürfte am östlichen Rand des "großen Roten Grabens" bis zur Sohle des Grabens abgestürzt und gegen Felsblöcke geprallt sein. Die Lebensgefährtin schlug Freitagfrüh Alarm, als der Mann nicht heimgekommen war, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Auch interessant

Experte warnt vor Putin-Knall: „Russen fahren die Krallen aus"

Brooklyn Beckham schwänzt Victorias Show

Erst entfolgt, dann getrennt: Liebes-Aus bei Elon Musk

Durch Fotos, die der Bergsteiger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zuvor von seiner Tour gesendet hatte, konnten die ortskundigen Bergretter das Suchgebiet bereits eingrenzen. Zudem fand man das Fahrzeug des Steirers in Obertraun. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trabrennpferd angefahren und getötet

Grönemeyer mit neuem Album & Tour

Schnee-Alarm! Jetzt kommt der Winter

Am Dienstag fällt die Entscheidung über Timmys Schicksal

Dachstein: Steirer stürzt 20 Meter in Felsschlucht

Alt-LH Pröll bei Rad-Sturz schwer verletzt

Morgenstern-Heli gestohlen - »Dachte an versteckte Kamera«

Chefin zeigte muslimischer Mitarbeiterin ihre Brüste

Firmen-Übernahmen in CEE 2009 weiter rückläufig

Nicht schrecken! Morgen heulen ALLE Sirenen