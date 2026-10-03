Dachstein: Steirer stürzt 20 Meter in Felsschlucht

Ein 21-Jähriger aus der Steiermark ist am Donnerstag bei einer Tour von Obertraun (OÖ-Bezirk Gmunden) auf den Dachsteingletscher rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

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Er dürfte am östlichen Rand des "großen Roten Grabens" bis zur Sohle des Grabens abgestürzt und gegen Felsblöcke geprallt sein. Die Lebensgefährtin schlug Freitagfrüh Alarm, als der Mann nicht heimgekommen war, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Durch Fotos, die der Bergsteiger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zuvor von seiner Tour gesendet hatte, konnten die ortskundigen Bergretter das Suchgebiet bereits eingrenzen. Zudem fand man das Fahrzeug des Steirers in Obertraun. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.