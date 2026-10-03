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Fashion Week-Drama

Brooklyn Beckham schwänzt Victorias Show

SR
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© Getty Images
Bei der Paris Fashion Week fehlte ausgerechnet einer: Brooklyn Beckham. Der älteste Sohn von Victoria und David war mit seiner Frau Nicola ebenfalls in Paris und besuchte andere Fashion-Events – doch bei der Show seiner Mutter tauchte er nicht auf.
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Victoria Beckham präsentierte am Freitag ihre neue Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 in der historischen Conciergerie. Unterstützt wurde sie dabei von Ehemann David und den drei jüngeren Kindern.

Brooklyn dagegen blieb der Veranstaltung fern. Besonders auffällig: Er war zu diesem Zeitpunkt keineswegs irgendwo weit entfernt. Gemeinsam mit Nicola zeigte er sich erst bei anderen Veranstaltungen der Paris Fashion Week, unter anderem bei Balenciaga und Messika.

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Damit war die Situation besonders pikant: Während der Rest der Familie Victoria bei ihrem großen Auftritt unterstützte, blieb ihr ältester Sohn ausgerechnet diesem Termin fern.

Die Familie hält zusammen

In der ersten Reihe saßen David, Romeo, Cruz und Harper. Auch die Partnerinnen der Söhne waren dabei und unterstützten Victoria bei ihrem großen Abend.

Die Designerin wirkte beim Abschluss ihrer Show sichtlich gerührt. Von ihrem ältesten Sohn fehlte dagegen jede Spur. Reuters bezeichnete seine Abwesenheit vor dem Hintergrund des öffentlichen Familienstreits als auffällig.

Die ganze Familie Beckham war bei Viktorias Show - bis auf Brooklyn. © Instagram

Dabei hatte Brooklyn nur kurz zuvor gemeinsam mit Nicola in Paris für Aufsehen gesorgt. Das Paar trat gut gelaunt bei mehreren Modeveranstaltungen auf und zeigte damit: Paris selbst meidet Brooklyn offenbar nicht.

Der Familienkonflikt bleibt ungelöst

Seit längerem ist das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern angespannt. Anfang dieses Jahres hatte er in einem ausführlichen Instagram-Statement schwere Vorwürfe gegen seine Familie erhoben und sich deutlich von der Marke "Beckham" distanziert.

Auch bei früheren Familienereignissen fehlte der älteste Sohn. Seine neuerliche Abwesenheit bei Victorias Pariser Modeshow dürfte deshalb erneut die Frage aufwerfen, wie tief der Bruch innerhalb der Familie inzwischen geht.

Einen persönlichen Kontakt zwischen Brooklyn und seinen Eltern gab es bei der Show jedenfalls nicht. Während Victoria auf dem Laufsteg ihre neue Kollektion präsentierte, feierte die übrige Familie geschlossen mit ihr – und Brooklyn blieb außen vor.

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