Chef zahlt seinen Mitarbeitern plötzlich den Sprit

Hohe Spritpreise werden für viele Pendler zur täglichen Belastung. Ein italienischer Unternehmer greift deshalb ungewöhnlich tief in die Tasche.

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Vitantonio Colucci ist 88 Jahre alt und führt in Monopoli in Apulien einen Kunststoffbetrieb mit rund 200 Mitarbeitern. Nun sorgt der Unternehmer mit einer ungewöhnlichen Maßnahme für Aufsehen: Wer mit dem Auto zur Arbeit kommt, bekommt einen Spritbonus.

Pro Liter Benzin übernimmt Colucci 50 Cent. Wie viel ein Mitarbeiter bekommt, hängt dabei von der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ab.

Gerade für Pendler kann das einen spürbaren Unterschied machen. Denn die hohen Treibstoffpreise belasten inzwischen auch Arbeitnehmer, die jeden Tag auf ihr Auto angewiesen sind.

"Konkretes Zeichen der Unterstützung"

Colucci sieht die Zahlung nicht einfach als Bonus, sondern als Hilfe für seine Beschäftigten. "Es ist nicht nur ein finanzieller Beitrag, sondern ein konkretes Zeichen der Unterstützung für unsere Mitarbeiter", erklärt der Unternehmer laut italienischen Medien.

Seinen Betrieb für Tropfbewässerungssysteme führt Colucci bereits seit 1967. Und auch bei anderen Themen zeigte sich der Unternehmer schon großzügig: Für Mitarbeiter, die ein Kind bekommen, soll es in der Vergangenheit sogar fünfstellige Prämien gegeben haben.

Auch für Österreichs Pendler interessant

Während die Spritpreise auch für viele Autofahrer in Österreich ein Dauerthema sind, zeigt das Beispiel aus Italien, wie Unternehmen ihre Beschäftigten zusätzlich entlasten können.

Für Arbeitnehmer, die täglich viele Kilometer zur Arbeit zurücklegen müssen, können bereits wenige Cent pro Liter einen Unterschied machen. Der italienische Unternehmer geht dabei deutlich weiter und übernimmt gleich 50 Cent je Liter.

Auch auf politischer Ebene wird in Italien derzeit versucht, die hohen Treibstoffkosten abzufedern. Mehrere große Tankstellenbetreiber gewähren vorläufig Rabatte auf Benzin und Diesel.