Kurz vor Wahl
Trump zahlt 20 Millionen Pensionisten 90 Dollar
Trump erklärte am Freitagabend (Ortszeit) in Sozialen Medien, die Zahlungen kämen aus dem Medicare Improvement Fund, der vom Kongress mit zwei Milliarden Dollar ausgestattet worden sei. Es handelt sich um die jüngste einiger finanzieller Versprechungen, die Trump vor den Kongresswahlen gegeben hat.
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Trumps Republikanische Partei hat derzeit eine knappe Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, doch sind Trumps Zustimmungswerte aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in den USA unter Druck geraten.
Bestechungsavancen
Das Weiße Haus erklärte später auf seiner Website, die meisten anspruchsberechtigten Senioren sollten die Zahlung Anfang Oktober in Form einer Überweisung auf ihr Konto erhalten. An andere würden Schecks verschickt.
Im vergangenen Monat hatte Trump vorgeschlagen, allen erwachsenen Bürgern Schecks über 5.000 Dollar zukommen zu lassen, falls die Republikaner bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat behalten sollten. Analysten, Ökonomen und sogar einige Republikaner im Kongress hatten skeptisch auf den Plan reagiert.
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