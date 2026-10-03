40 Zentimeter Schnee: ORF-Experte kündigt Wettersturz an

Temperatursturz: In der kommenden Woche wird es deutlich kälter.

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Nach einem außergewöhnlich warmen September startete auch der Oktober mild. Dieses Wochenende steigen die Temperaturen noch einmal auf spätsommerliche 25 Grad, ehe dann kommende Woche der Wettersturz kommt.

Schnee auf den Bergen

Die Temperaturen gehen in der zweiten Wochenhälfte in ganz Österreich spürbar zurück, zudem kommt auch endlich der lang ersehnte Regen. In den Bergen wird es sogar winterlich. Ö3-Meteorologe Simon Köhldorfer prognostiziert für die höchsten Gipfel Westösterreichs 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Auch im Osten dürften die höchsten Berge kommende Woche angezuckert werden. Besonders freuen dürfen sich darauf jene Gletscherskigebiete, die bereits in die Saison starteten.

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Es wird spannend

Ob es auch schon in höher gelegenen Tälern bereits winterlich wird, ist derzeit noch offen. "Man kann nicht sagen, was am 8. Oktober kommen wird", so Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

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Ein Modell deutet für den Süden Österreichs sogar auf eine Entwicklung hin, bei der Neuschnee weit herunter möglich wäre. Das bedeutet allerdings noch keine konkrete Schneevorhersage. Je weiter der Zeitraum entfernt ist, desto größer sind die Unsicherheiten bei der genauen Entwicklung von Temperatur, Niederschlag und Schneefallgrenze. Derzeit gehen die Modellberechnungen noch deutlich auseinander.