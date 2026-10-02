Next Level: Wien wird zum Gaming-Mekka

Ab Samstag kommen alle Gaming-, E-Sport und Fans des analogen Spielvergnügens erneut ganz auf Ihre Kosten. Bereits zum fünften Mal verwandet sich das Austria Center Vienna während des Esports Festivals und des gleichzeitig stattfindenden Spielefest Wien in Österreichs größtes Gaming-, Spiele und Popkultur-Event.

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Wien verwandelt sich am Wochenende in den zentralen Treffpunkt für alle Fans digitaler und analoger Unterhaltung. Auf drei Ebenen steigt im Austria Center mit dem Esports Festival und Spielefest Wien das größte Event dieser Art in Österreich. Über 250 Aussteller sorgen vor Ort für volles Programm, rund 30.000 Besucherinnen und Besucher werden am Samstag und Sonntag erwartet. Der große Pluspunkt für die Fans ist dabei das 3-in-1-Angebot. Ein einziges Ticket öffnet nämlich die Türen zum digital ausgerichteten Esports Festival, zur analogen Welt des Spielefests und zum Food-Festival am Vorplatz.

Neues Kapitel im Jubiläumsjahr

Erstmals wird die Großveranstaltung heuer komplett ohne Hauptsponsor umgesetzt. Diese Änderung nutzen die Macher bewusst, um das Angebot noch vielseitiger an den Erwartungen der Fans auszurichten und Spielspaß für alle Altersklassen zu bieten. "Mit dem fünfjährigen Jubiläum unseres Festivals feiern wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein, sondern starten zugleich in ein neues, unabhängiges Kapitel“, betont Organisator Manuel Haselberger.

Historisches LoL-Ländermatch

Im E-Sport-Bereich wartet ein absoluter Höhepunkt auf das Publikum. Erstmals stehen sich die offiziellen Nationalteams von Österreich und Deutschland in einem direkten League-of-Legends-Match gegenüber. Dieses Premieren-Duell dient beiden Teams als Vorbereitung auf den Esports Nations Cup in Riad, der von 2. bis 29. November stattfindet und bei dem 20 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet werden.

Auf der E-Sport Mainstage zeigen die besten E-Sportler aus dem DACH-Raum ihr Können. © Florian Wieser

Ein weiteres Highlight im Programm ist das Aufeinandertreffen der beiden deutschsprachigen Top-Teams Eintracht Spandau und G2Nord am Samstag um 18.30 Uhr. Neben den Profi-Bühnen laden rund 100 digitale Gaming-Stationen, Arcade-Automaten, Retro-Spiele und Community-Turniere zum Selberspielen ein.

Über 5.000 Spiele gratis testen

Sowohl analoge Brettspiel-Neuheiten als auch bekannte Klassiker können live vor Ort ausprobiert werden. © Florian Wieser

Auch Freunde von klassischen Brett- und Kartenspielen kommen voll auf ihre Kosten. Österreichs größte Spielothek stellt vor Ort über 1.500 betreute Tische bereit, an denen jeweils bis zu zehn Personen Platz finden. Über ein eigens entwickeltes digitales Verleihsystem stehen mehr als 5.000 Brettspiel-Neuheiten und Klassiker zum kostenlosen Ausprobieren bereit. Bei Unklarheiten helfen eigene Brettspiel-Erklärer direkt am Tisch weiter. Wer sein Lieblingsspiel gleich mitnehmen möchte, findet in der Merch-Zone und an Verkaufsständen passende Angebote.

Neben Traditionsverlagen wie Piatnik oder Ravensburger stellen auch unabhängige Autoren ihre Prototypen vor. Ebenfalls mit eigenen Bereichen vertreten sind Tabletop-Formate wie das Warhammer 40K Super Major sowie Sammelkartenspiele wie Magic: The Gathering und Pokémon.

Cosplay-Action und YouTube-Enthüllung

Im Cosplay Village und auf täglichen Catwalks präsentieren über 100 Cosplayerinnen und Cosplayer ihre handgefertigten Kostüme. Erfahrene Prop-Maker zeigen vor Ort ihre Techniken beim Nähen, Schreinern, Schweißen und Bildhauern. In der benachbarten Artist Alley bieten österreichische Künstlerinnen und Künstler selbstgemachte Werke an, während Arts-&-Craft-Workshops zum Mitmachen einladen.

Im Cosplay Village werden die extravagantesten Kostüme präsentiert. © aleksander.photography www.insta

Für Gesprächsstoff sorgt zudem das österreichische YouTube-Erfolgsformat Manhunt, das live vor Publikum den Drehort seiner vierten Staffel enthüllt.

Öffnungszeiten und Ticketpreise

Das Esports Festival öffnet am Samstag von 11.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Das Spielefest startet am Samstag bereits um 9.00 Uhr und läuft bis 20.00 Uhr, am Sonntag kann von 10.00 bis 18.00 Uhr gespielt werden. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 20 Euro. Der ermäßigte Tarif für Schüler, Studenten, Pensionisten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener sowie Menschen mit Behindertenpass liegt bei 16 Euro. Kinder von 3 bis 12 Jahren zahlen 8 Euro. Für das gesamte Wochenende zahlen Erwachsene 30 Euro, Ermäßigte 26 Euro und Kinder 12 Euro.