1,6 Millionen Euro fließen in den Welser Tiergarten

Der Welser Tiergarten wird für die Landesgartenschau 2027 umfassend erneuert. Bis zur Eröffnung am 2. April 2027 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein.

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Wels. Im Welser Tiergarten laufen die Vorbereitungen für die Oberösterreichische Landesgartenschau "Stadt der Gärten" 2027 weiter auf Hochtouren. Trotz eines verzögerten Baustarts liegt das Projekt laut Stadt im Zeitplan. Sämtliche Arbeiten sollen rechtzeitig zur Eröffnung der Landesgartenschau am 2. April 2027 abgeschlossen sein.

Aufgrund eines verzögerten Widmungsverfahrens konnten die Bauarbeiten und Beauftragungen erst einige Wochen später als ursprünglich vorgesehen beginnen. Ein großer Teil dieses Rückstands konnte inzwischen durch eine entsprechende Baulogistik und den Einsatz der Beteiligten aufgeholt werden. Insgesamt werden rund 1,6 Millionen Euro in die Erneuerung des Tiergartens investiert. Der Verein Freunde des Welser Tiergartens beteiligt sich mit 100.000 Euro. Den restlichen Betrag finanziert die Stadt Wels.

Tiergarten während der Arbeiten zugänglich

Nach den Arbeiten an den Gehegen folgt unmittelbar die Gestaltung der Freiräume. Dabei wird ebenfalls schrittweise von Norden nach Süden gearbeitet. Besucher können den Tiergarten weiterhin über den Eingang Herminenhof betreten. Weitere vollständige Sperren ganzer Bereiche sind nicht vorgesehen. Die jeweiligen Baustellen werden abgesichert. Falls notwendig, werden Besucherwege vorübergehend umgeleitet.

Die Erneuerung wird gleichzeitig genutzt, um den Tiergarten langfristig klimafreundlicher und widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu gestalten.

Die Arbeiten sollen bis 2. April 2027 abgeschlossen sein. © Stadt Wels/KK

Klimafreundlicher Betrieb als langfristiges Ziel

Zu den geplanten und bereits umgesetzten Maßnahmen gehören klimafreundlichere Heizformen sowie die Förderung der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad. Auch bei der Ernährung der Tiere soll auf eine möglichst klimaschonende Eigenproduktion und einen entsprechenden Einkauf geachtet werden.

Darüber hinaus vermittelt der Tiergarten bei Führungen und Fortbildungen Wissen über Umwelt- und Klimaschutz. Veranstaltungen sollen ebenfalls möglichst klimafreundlich gestaltet werden.

Der Tiergarten soll für den Klimawandel gut gerüstet sein. © Stadt Wels/KK

Eine weitere Rolle spielen nationale und internationale Kooperationen im Natur- und Artenschutz. Mit den verschiedenen Maßnahmen verfolgt der Welser Tiergarten langfristig das Ziel, möglichst klimaneutral und widerstandsfähig gegenüber dem Klimawandel zu werden.

Tiergarten-Stadtrat Thomas Rammerstorfer spricht von der größten Erneuerung in der Geschichte des Welser Tiergartens. Bei der Neugestaltung werde deshalb besonderes Augenmerk auf eine umwelt- und klimafreundliche Umsetzung gelegt.