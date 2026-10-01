LH Stelzer zur Arbeitslosenquote: "Es gibt positive Signale"

Rückgang gegenüber August von 5,3 auf 5,1 Prozent.

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Insgesamt waren Ende September 37.256 Menschen in Oberösterreich arbeitslos gemeldet. Das sind um 2.068 bzw. 5,3 Prozent weniger als im August, allerdings um 3,3 Prozent mehr als im September des Vorjahres.

"Die Lage bleibt herausfordernd, aber es gibt positive Signale: Die Arbeitslosenquote ist gegenüber August auf 5,1 Prozent gesunken, Oberösterreich liegt bundesweit weiter auf Platz drei. Darauf wollen wir aufbauen. OÖ tut was: Mit unserem 100-Millionen-Euro-Impulsprogramm investieren wir in Infrastruktur, Standort und damit in Arbeitsplätze. So wollen wir dazu beitragen, dass aus ersten positiven Signalen wieder Wachstum wird", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP)

Weniger Stellen im Sozialbereich

"Stabil ist der Arbeitsmarkt nur im Durchschnitt. Bei den Frauen, bei den Älteren und bei der Qualifizierung läuft die Entwicklung klar in die falsche Richtung", zeigt SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Hans Karl Schaller auf. Im Gesundheits- und Sozialbereich, wo überwiegend Frauen arbeiten, gehen laut Schaller die offenen Stellen sogar um rund ein Fünftel zurück, obwohl die Arbeitslosigkeit dort steigt.