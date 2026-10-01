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Probeauslösung

Am Samstag heulen 180 Sirenen in Wien

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Vier graue Sirenen sind an einem Mast vor blauem Himmel mit Wolken montiert.
© Getty Images
Am kommenden Samstag begeht Österreich den Zivilschutz-Tag, an dem allein in der Bundeshauptstadt 180 Sirenen und andere Warnkanäle zur Probe ausgelöst werden.
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Am Samstag, den 3. Oktober, findet wie jedes Jahr der österreichweite Zivilschutztag statt. Mehr als 8.000 Sirenen werden in Österreich ausgelöst, in Wien sind es 180 Sirenen. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden die vier Zivilschutzsignale getestet: "Sirenenprobe", "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung". Es handelt sich um eine Übung, um die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen und die technische Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Die Hörbarkeit und der Zustand der Sirenen werden von den technischen Dienststellen der Stadt kontrolliert. Im restlichen Jahr wird die Einsatzbereitschaft durch "stille" Alarme regelmäßig geprüft.

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Zivilschutzsignale im Überblick

Sirenenprobe (15 Sek. gleichbleibender Dauerton): Kurzer Testton ohne Gefahr.

Warnung (3 Min. gleichbleibender Dauerton): Herannahende Gefahr. Radio oder Fernseher bzw. Internet einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

Alarm (1 Min. auf- und abschwellender Heulton): Akute Gefahr. Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen bzw. Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

Entwarnung (1 Min. gleichbleibender Dauerton): Gefahr vorbei.

Wien hat mehr an Warnkanälen

Neben den Sirenen werden an diesem Samstag in Wien auch weitere Möglichkeiten getestet, um aktuelle Warnungen an die betroffene Bevölkerung in einem Gebiet zu bringen. Im Zeitraum zwischen 12:00 und 13:00 Uhr werden folgende Systeme Informationen geben.

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