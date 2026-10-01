Run auf Tierheim-Hunde: 900 Wiener wollen helfen

Ein Wasserschaden im TierQuarTier Wien hat eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.

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Weil im Hundebereich des städtischen Tierheims TierQuarTier ab Mitte Oktober Bau- und Trocknungsarbeiten anstehen, werden für zahlreiche Vierbeiner vorübergehende Pflegeplätze gesucht. Die Tiere sollen den Baustellenlärm und den damit verbundenen Stress nicht im Heim verbringen müssen. Dafür wurde die Aktion "Tapetenwechsel für Tierheimhunde" ins Leben gerufen.

Mit einer derart großen Resonanz hatte aber offenbar niemand gerechnet: Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich mehr als 900 Interessierte, die einem Tierheimhund für einige Wochen ein Zuhause auf Zeit geben möchten. Der Andrang war so groß, dass das TierQuarTier die Möglichkeit zur Anmeldung vorerst stoppen musste.

Doch nicht jeder Hund passt zu jeder Lebenssituation. Deshalb werden die eingegangenen Bewerbungen genau geprüft. In den kommenden Wochen folgen persönliche Gespräche und Kennenlerntermine, bevor die ersten Tiere zu ihren Pflegefamilien ziehen können. Die Betreuung ist laut Tierheim für eine Dauer von etwa vier bis sechs Wochen geplant.